A la conquista del viejo continente

Ciudad de México.– Luego de que una comitiva de luchadores encabezada por Soberano Jr, Star Jr y Tiger viajó recientemente a Francia, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa con la conquista del Viejo Continente, y esta vez invadirá la Madre Patria con la presencia de Atlantis, Atlantis Jr y el japonés Okumura.

Los tres gladiadores se presentarán en Arenas de España y combatirán con luchadores franceses, japoneses, ingleses y españoles, y antes de su partida hablaron en exclusiva con Grupo Cantón.

“Es un nuevo desafío que tengo, después de que me dieron la oportunidad de debutar en Japón, ahora me toman en cuenta para viajar a España, la verdad me motiva muchísimo y quiero ir allá para demostrar que la lucha libre mexicana es la mejor, porque tengo entendido que nos vamos a enfrentar a luchadores ingleses, franceses y japoneses, por lo que quiero dejar la bandera de México y del CMLL en alto”, señala Atlantis Jr.

Por su parte, El ídolo de los Niños asegura que el personaje de Atlantis no tiene edad ni fronteras, y este nuevo viaje tiene algo de especial porque lo hará junto a su hijo.

“Yo sé que aún es un novato, pero en estos viajes internacionales se agarra más experiencia y atrás de él estoy yo para exigirle, porque éste es un deporte de alto rendimiento y se necesita mucha dedicación y mucho amor a la lucha libre, pero él la tiene y sabe la máscara que trae puesta, entonces qué mejor que su padre para darle consejos; yo creo que en un año y medio más, ya va a estar en su punto”, asegura.

Por su parte, Okumura explica que ésta será la primera ocasión que se presente en Europa y le emociona que el CMLL lo haya elegido para representarlo: “Estoy concentrado y preparándome para mi regreso que será el 21 y 22 de junio en España, ya estoy entrenando bien, después del problema de apendicitis que tuve, pero luchar es otra cosa y, aunque soy muy necio, espero salir bien de ésta, ya que me voy a enfrentar a los dos Atlantis, como lo hice en la Fantasticamania en Japón, por eso agradezco al señor Francisco Alonso que me brinde esta oportunidad y regresar con todo a las funciones del CMLL”.