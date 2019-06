Sin sombra

Banda MS sigue en plan grande, pues este fin de semana se presentó dos días consecutivos con sold out en el Auditorio Nacional y, por si fuera poco, el próximo 22 de septiembre lo hará en la Arena Ciudad de México, un lujo que ninguna agrupación del regional mexicano se había dado, ni El Recodo ni La Arrolladora en su mejores tiempos, pero lo mejor de todo es que siguen vendiendo billones y billones de discos y canciones en las plataformas digitales.

Sinceramente no hay ninguna agrupación dentro del regional mexicano que le haga sombra a La MS, además, ya lleva varios años dándose un “tenme” aquí con los reguetoneros, poperos y artistas de otros géneros disputándose los primeros lugares en ventas a nivel mundial, de ahí que cantantes extranjeros como el rapero Snoop Dogg hayan buscado a la banda para hacer feats y qué bueno que los intérpretes de Tu postura, pongan como condición que los artistas que los buscan canten banda, porque eso le dará pa’ arriba a la música sinaloense.

Muy sorprendido me quedé con el grupo Colombianas Salsa All Star que presentó el maestro Alberto Barros, pues las integrantes además de ser bellísimas son talentosísimas ¡vaya tumbao y calidad vocal! Afortunadamente, tendremos la oportunidad de ver la orquesta completa, conformada por 23 mujeres (14 instrumentistas y 9 vocalistas), durante la presentación que tendrá Alberto Barros en la Arena Ciudad de México en septiembre próximo.

Por lo pronto, ya lanzaron su álbum con 17 canciones titulado Colombianas Salsa All Star by Alberto Barros, bajo el sello Universal Music/Fonovisa que contiene temas clásicos de la salsa colombiana como Arranca en fa, Una aventura, La rebelión, Pa’al Bailador y varios medley de Celia Cruz, Marc Anthony y El Gran Combo, entre otros. Barros me comentó que se pasó todo un año recorriendo las ciudades de su país donde se toca salsa dura como para darle vida a este proyecto que pinta para cosas grandes.

Vaya festejo que tuvieron por sus 15 años de trayectoria Los Herederos de Nuevo León, pues se presentaron en el Domo Care, de Guadalupe, Nuevo León con puros invitados de lujo. El público ni se la creía, pero estuvieron con el grupo, comandado por Lalo Mora Jr., su papá Lalo Mora, Lupe Esparza de Bronco, Josi Cuen de La Arrolladora y Francisco El Gallo Elizalde y lo mejor es que todos cantaron éxitos tanto del grupo como de ellos.