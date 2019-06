Real Madrid presenta a Rodrygo Goes como su refuerzo

El atacante brasileño Rodrygo Goes fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid para la temporada 2019-20 y catalogó este día, como el más feliz de su vida.

“Es un sueño, es el sueño de todos los niños del mundo. Es el día más feliz de mi vida”, aseguró Goesen su primera conferencia de prensa como jugador “merengue”.

Goes indicó que desde niño su sueño ha sido Real Madrid.

“Siempre le dije a mi padre que jugaría aquí y no he tenido ninguna duda. Siempre dije que prefería al club; en 20 minutos se concretó todo”, afirmó Goes.

El delantero manifestó que espera tener mucha competencia y reafirmó la disposición de jugar con la elástica blanca, sin importar si es en el primer equipo o en el Castilla, por lo que tendrá paciencia en su primera temporada en el futbol europeo.

“Soy un delantero rápido, me gusta marcar goles; soy brasileño y muchos jugadores de mi país tienen estas características. Me gusta jugar por las bandas, no tengo una preferencia. Estoy listo para jugar”, aseveró Rodrygo.