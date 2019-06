“Pequeños” detalles que te pueden salir caro

El mundo de internet es un lugar fascinante y peligroso al mismo tiempo, tanto puedes encontrar cosas increíbles como perturbadoras, y ni hablemos de las compras por este medio. Desde antigüedades, cosas extrañas hasta lo que siempre deseaste tener pero más barato puedes encontrar, siempre y cuando no caigas en una estafa.

Lamentablemente esto está a la orden del día a pesar de la seguridad de las páginas, siempre se puede aprovechar un detalle para hacer “trampa”, como le ha pasado al estadounidense Kerville Holness: “encontrar en subasta una casa valorada en 177 mil dolares por solo 9100 es una oferta que no deberías dejar pasar” seguramente pensó, lo que no se le ocurrió fue que en realidad estaba adquiriendo un tramo de césped de 30cmx 30m de largo.

Kerville Holness Thought He Snagged A Villa For $9,100; He Bought A Strip Of Grass#floridaman #tamarac #florida #villa #fail #onlineshopping #derp #fineprinthttps://t.co/O9Af67JQiF

— TheFloridaManTimes (@floridamantimes) June 16, 2019