No me des, ponme…

ES EL CASO DEL PROFESOR HUGO URRUTIA MONTAÑO…

… quien pertenecía a la sección 10, y aplicaba a cabalidad el dicho de “No me des, ponme donde hay”, bajo el argumento de que era amigo personal de la líder moral del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien viene dispuesta a todo para crear un partido político, y recuperarse después de perder en ausencia el PANAL.

Sin embargo, Hugo Urrutia supo engatusar a los maestros que creen en él, gritando a los cuatro vientos que era el coordinador de Maestros por México y Redes Sociales Progresistas en la CDMX, que impulsa Elba Esther, como preámbulo para obtener un partido político.

Pero resulta que Hugo Urrutia, ni es ya maestro ni es coordinador de los juguetitos de Elba Esther Gordillo, sino que mareó a todos en la sección 10 para obtener horas extras, no dar clases en aula, cobrando por hacer lo que siempre le gusta: “nada”, haciendo grilla para su beneficio.

Pero como todo lo que sube cae, Hugo Urrutia fue descubierto y exhibido públicamente de que no traer la bendición de la líder moral del SNTE y que por lo tanto tenía que irse a volar.

Así fue, por vividor, simulador y engañabobos, fue enviado a dar clases a la escuela que está asignado, pero la cosa no paró ahí porque profesores defraudados por este mal maestro, consideraron necesario un deslinde oportuno de la dirigencia sindical para que personajes como Hugo Urrutia Montaño no los sigan engañando, porque falsos redentores como él existen en el magisterio nacional y no quieren ser nuevamente sorprendidos.

Recordaron que Urrutia es un maestro sumamente devaluado en su imagen pues de todos es sabido que cobraba indebidamente 57 horas con dos plazas entre la Ciudad de México y la entidad mexiquense.

En el Estado de México fue descubierta su transa y lo jubilaron, mientras que en la capital la autoridad federal al detectarlo fue cesado fulminantemente.

La líder moral del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, no le importa que haya pasado en la cárcel por más de 5 años, pues al salir amenazó con reincorporarse a la actividad política, anunciando la creación de un nuevo partido en sustitución de Nueva Alianza.