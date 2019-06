El 18 de junio de 1942, nace Paul McCartney, en Liverpool, UK.

Músico multi instrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista pro-derechos de los animales. Ex integrante de The Quarrymen (1957 – 1959), The Beatles (1960 – 1970) y Wings (1971)

El cantante formó parte de The Beatles, la cual es considerada la mejor y más grande banda de pop rock de la historia.