¡Desfalco 6!

EL SAQUEO A PEMEX DE 2 MIL 500 MILLONES DE PESOS DE LA MAFIA FREYRE

Hay varias conclusiones sobre el enorme DESFALCO de 2 mil 500 millones de pesos saqueados en cuatro refinerías (Minatitlán, Madero, Tula de Allende y Cadereyta) a PEMEX a través de varios contratos en supuestos trabajos, los cuales no se efectuaron y pagaron doble a la empresa CONSULTORES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS (CTAHSA) de JOSÉ REYNERO PÉREZ FLORENCIA, de reciente creación (3 años) y sin taller alguno, favorecida por JORGE HUMBERTO FREYRE RIZO (F-143788), exsubdirector de Producción de Petrolíferos, cesado por ROCÍO NAHLE (SENER), que debería ser enjuiciado, y su presta nombre ALEJANDRA SAN LÚ- CAR (F-585823)… El total de los trabajos suman la cantidad de $4,704,120,660.95, pero de esa cantidad 2 mil 500 millones de pesos fueron el desfalco a PEMEX… Para colmo CTAHSA opera con otras compañías que también saquean a PEMEX, que son del mismo dueño y son protegidas bajo el manto de la corrupción: TRASA (Enviroment, Realiability and Life Extension), NOBYL DER INTERNATIONAL (Techical Inspection, Risk Analysis and Funtional Safety, Mechanical Integrity and RBI, Desing and Engineering, Maintenance and Construction), HAZARD CONTROL DE MÉ- XICO (Diseño, Ingeniería, Diagnóstico e Integridad Mecánica, Mantenimiento y Construcción Plantas de Refinación de Petróleo y Petroquímica), e INGENIERÍA Y SERVICIOS ALCON, que forman parte de una red de impunidad y corrupción que no cuentan con instalaciones o taller propio… Habrá más.