Artistas contra la delincuencia

Feminicidios, violaciones, asesinatos, secuestros, asaltos a mano armada en lugares públicos y ahora los mata-estudiantes, sin duda alguna la Ciudad de México es azotada por una ola de delincuencia y por el crimen organizado, es por eso que en DIARIO BASTA! nos dimos a la tarea de entrevistar a varios famosos del espectáculo sobre su postura con respecto a la violencia que vivimos y la inseguridad que se siente al salir a la calle sin saber si vamos a poder regresar a casa sanos y salvos; ellos nos dijeron lo siguiente sin tapujos, sobre todo externaron su opinión a si se debe imponer un castigo ejemplar a los maleantes, como la pena de muerte, esto para controlar la delincuencia en nuestra capital.

ANA LA SALVIA

“Te duele lo que pasa en el país, más allá de pensar en que los maten, me pregunto, ¿cuáles son los temas que las autoridades no ejecutan para castigar a los que realmente hacen daño? Me siento dividida… No sé, me cuesta pensar eso… Pero si quiero mejores leyes”.

AMANDIDITITA

“Que los maten a lo cabrones que se dedican a joder a las familias, que los castiguen hasta sentir lo que ellos hacen, eso nos falta, más coraje en las leyes… Pero en México te matan y no pasa nada y ni pasarás. Dicen que la violencia divide o genera odio, pero la injusticia da siempre dolor y eso lo vivimos todos los días”.

ERIC DEL CASTILLO

“Yo aceptaría la pena de muerte en casos extremos. Trataría de evitarla hasta donde sea posible pero luego hay seres que no entienden, secuestran y destruyen a toda una familia. El gobierno debe dar un castigo severo, castigos ejemplares, como en los tiempos de don Porfirio”.

ANDRÉS GARCÍA

“Estoy totalmente a favor de la pena de muerte, todos los últimos gobiernos han hecho pendejadas porque no quiere pagar el costo político de poner mano firme, por eso la delincuencia y los secuestros. Ese tipo de gente no entiende más que a la mala. El gobierno debe hacerle como mi amigo Durazo, desaparecía al cabrón y luego encerraba a la cárcel a los hermanos y a los papás”.

ADAL RAMONES

“El problema que tiene México es que no está regularizada toda esta situación de la pena de muerte, hay gente que es inocente y está adentro y hay gente que es culpable y sale pronto, es muy complejo el problema, por eso no podría contestar ni a favor ni en contra. El gobierno tiene que aplicar exámenes psicológicos al delincuente”.

RODRIGO CACHERO

“La pena de muerte puede dividir opiniones, creo que no me gustaría decir que estoy a favor, porque si creo que violencia, genera violencia, pero también entiendo que te frustra las cosas que pasan en este país. Cada día somos más los que queremos dejar México”.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

“He sido víctima de la delincuencia, me han robado, asaltado, pero pena de muerte no porque en México difícilmente se cumplen las leyes. La impartición de justicia casi siempre es injusta y no creo que todos los condenados a muerte sean culpables”.

ALEJANDRO CAMACHO

“Por supuesto que estoy a favor de la pena, nos falta ser más estrictos, más duros, más objetivas…. Si México no cambia en esa parte, seguirán siendo los delitos con menos peso, es frustrante ver que los que matan, en días están libres, por cualquier maña”.

XIMENA SARIÑANA

“Yo no comparto la idea de la pena de muerte, no va conmigo para nada. No solamente es una responsabilidad de las autoridades, sino también de la sociedad. Hay mucho más que hacer, vivimos en una crisis muy dura a los derechos humanos y se tienen que tomar medidas más intensas”.

BRENDA ZAMBRANO

“¡Claro!… Estoy de acuerdo que se haga la ley que apruebe la pena de muerte para el que viola y mata. Ya estamos cansados por ese tema, por eso estoy a favor de que suceda esto. Sé que en otros países esto ha funcionado y si está probado en grandes países, hagámoslo en México”.

MAYA ZAPATA

“No estoy de acuerdo. Con el sistema de justicia que tenemos hoy, no estoy segura de este tipo de medidas. Como saben fui víctima de una violación, pero no por eso quiero pena de muerte para alguien, porque eso conlleva a que muchas personas inocentes puedan recibir esa condena y no se me hace justo”.

FELIPE NÁJERA

“No soy de ese ideal, yo creo que siempre se puede lograr que la gente pueda tener un trabajo de reinserción a la sociedad y de crecer, de que tengan condiciones de vida como individuos, porque generalmente no es entrar a la delincuencia por entrar a la delincuencia, a veces es gente que no ha tenido otra opción. Habría que ver el entorno de alguien que vive en la delincuencia y luego determinar qué hacer”.

MANELYK

“Apoyo a los que buscan hacer la pena de muerte, falta más peso para los secuestradores que te matan de la nada en México… Más peso para esas personas, más peso para los asesinos y secuestradores”.