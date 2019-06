Viral: ¿De que color son las esferas?

Una ilusión óptica donde el color se percibe de distinta forma por el cerebro humano se ha hecho viral en Twitter, donde ya junta cerca de 190,000 me gusta.

Como fuera en su momento el efecto visual de la falda, esta nueva ilusión causa debates e interacciones por saber de que color son las esferas presentadas en la imagen, la cual muestra 12 de distintos colores: rojo, verde y azul, sin embargo, todas son de un color marrón, según cuenta el creador de la imagen David Novick, profesor de ingeniería de la Universidad de Texas, en EE.UU.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc . pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

El efecto es conocido como ‘la ilusión de Munker-White’ y se debe a las líneas horizontales verdes, rojas y azules que pasan por delante o por detrás de las esferas, haciendo que el cerebro interprete erróneamente el color de las mismas.

Experimenting with the Monker illusion to find the optimal shade of grey. Each one of these circles is a constant shade of grey. #OpticalIllusion

Which circle is the illusion strongest for you? pic.twitter.com/10i86XPrm6

— Frank Force (@KilledByAPixel) June 15, 2019