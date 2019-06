Totti deja su cargo como directivo de la Roma

Roma. Italia. Esta mañana en conferencia de prensa el italianomFrancesco Totti anunció que dejará su cargo como directivo del club debido a que no era tomado en cuenta para las decisiones.

“Nunca tuve la oportunidad de trabajar en el área técnica. No es mi culpa. Me mantenían alejado de todo.En dos años he tenido diez reuniones. Sólo me llamaban cuando estaban en problemas”.

Oggi alle 14 potrete seguire la mia conferenza stampa Live su Facebook. 👉 https://t.co/CSowAMpen3 pic.twitter.com/7bPPxaeneN — Francesco Totti (@Totti) June 17, 2019

“Esperaba que este día no llegara, pero llegó. No es mi culpa, porque nunca me involucraron en el proyecto. Desde el segundo año, ellos sabían de mis intenciones, mi deseo de darle todo al club pero ellos nunca lo quisieron realmente“, resaltó.

Pese al anuncio, señaló que no se va de AS Roma de manera definitiva.