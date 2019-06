Top 5 los mejores padres del cine

CAÍSTE EN LA RED

En conmemoración al Día del padre, quiero dedicar nuestro top de esta semana a esos guerreros incansables que se levantaron día a día para pelear en este mundo hostil, para que sus familias tuvieran un mejor presente y futuro, hablo de los legítimos reyes del hogar. Y como no podemos mencionar a cada papá en el mundo, en este espacio vamos a tomar una muestra representativa de aquellos que en la pantalla grande nos emocionaron hasta las lágrimas y dieron cátedra de cómo ser un excelente padre.

NÚMERO 5: MARLÍN (BUSCANDO A NEMO)

El sobreprotector padre de Nemo cruzó todo el océano para encontrar a su hijo, cuando éste fue raptado. Literalmente luchó contra viento y marea, sin mencionar tiburones, monstruos marinos, ballenas y todo tipo de criaturas de las profundidades, para salvar la vida de su pequeño pez. Aunque se muestra en la película como un débil y enclenque pez payaso, Marlín nos enseña hasta dónde es capaz de llegar un padre por su hijo.

NÚMERO 4: DANIEL HILLARD (PAPÁ POR SIEMPRE)

El eterno Robin Williams dio vida al típico padre-amigo, Daniel Hillard, que intentaba pasar todo el tiempo posible con sus hijos. Por desgracia no distinguió en su momento esa delgada línea y cayó en la irresponsabilidad, cosa que le costó perder la custodia de sus hijos. En ese momento, desesperado por convivir con ellos, encarna a uno de los personajes más icónicos en la carrera del actor, la Señora Doubtfire, una tierna y sabía ancianita que fungirá como nana de los niños sin que éstos sospechen que su padre está detrás de tan singular personaje.

NÚMERO 3: CHRIS GARDNER (EN BUSCA DE LA FELICIDAD)

Una de las películas más emocionales del actor Will Smith, nos cuenta la historia de Chris Gardner, un hombre que lo perdió casi todo por malas inversiones, digo “casi”, porque su hijo permaneció a su lado y junto a él, viven los momentos más tristes y dolorosos de su vida, donde la realidad los golpea como olas a un barco durante la tormenta. Hasta que Chris, después de luchar con uñas y dientes, logra sus metas y junto a su pequeño alcanzan por fin la felicidad.

NÚMERO 2: SAM DAWSON (YO SOY SAM)

Sean Penn dio vida a un padre soltero con discapacidad mental que hace todo lo posible para que la ley no le quite a su hija. Sam Dawson, lucha mil batallas contra su discapacidad, contra el estado, contra el mundo que lo juzga y lo señala, pero no pierde nunca el ánimo, siempre está ahí para su hija y lo demuestra día a día, ese es el gran mensaje de la cinta, ser padre te convierte en un héroe ante tus hijos, el resto no importa.

NÚMERO 1: GUIDO OREFICE (LA VIDA ES BELLA)

El mejor padre en la historia del cine, interpretado por Roberto Benigni. Guido convirtió uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad en un juego infantil para que su hijo conservara la inocencia. Por desgracia, en este poderoso drama, las cosas no son color de rosa, Guido termina haciendo el máximo sacrificio y dio su propia vida a cambio de que su hijo permaneciera ajeno a la desgracia. El mejor ejemplo de cómo un padre nos cambia toda la realidad, incluso a costa de la suya. ¡Por esta y muchas razones más, felicidades papás!