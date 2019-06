“Rebeca tuvo 3 cesáreas y yo nunca quise tener un cuarto hijo con otra, yo me hice la vasectomía”, Yordi Rosado.

Cuando te divorciaste, ¿nunca te habrías casado con otra?

“Mi ideal es no volverme a divorciar y no quiero tener un cuarto hijo, yo siempre quise tener a mis hijos con la misma mamá, por eso después de que Rebeca tuvo 3 cesáreas y se ligó, lo mínimo que podía yo aportar es hacerme la vasectomía”.

Y después de la vasectomía, ¿todo igual, sigue todo firme?

“De hecho mejor, está más vivaz, más rinconero, más feliz, después de la vasectomía no se pierden ni la erección ni la eyaculación, simplemente el semen sale sin espermatozoides”.

¿Son importantes las relaciones sexuales en un matrimonio?

“Las relaciones sexuales son muy importantes, si no las tienes puedes enojarte, estar de mal humor y reclamando, grosero y amargado porque no te dan algo que necesitas”.

A ti, ¿sí te dan?

“A mí sí me dan, y muy bien, yo soy bastante sexual aunque no soy muy aventado con cosas extrañas, tampoco soy mega conservador, me gusta experimentar pero no me gusta el sadomasoquismo, no soy de golpes ni de palabras sucias”.

¿Lo has hecho en lugares prohibidos?

“Hubo una época en la que estrenamos todos los baños de las casas de nuestros amigos. Somos adultos, yo a mi esposa le llevo ocho años y todos salimos muy contentos, tanto, que primero estuvimos casados 9 años, nos divorciamos y nos volvimos a casar y estamos juntos desde hace 9 años”.

¿Tienes 3 hijos?

“Sí, Santiago, Regina y Elías, y adoro con mi corazón a mis hombres pero la niña es muy especial, los hombres se van a ir con la otra familia y mi niña es la que va a estar conmigo, a mis hijos los mandaré un año a estudiar fuera, pero a mi niña le dije: ‘no mi amor, tú vas a estudiar aquí cerquita de la casa’. Se oye terrible, pero no quiero que estudie fuera, la quiero cerca y si alguien trata mal a mi hija, si un cuate es un patán con ella, me va a costar mucho trabajo no meterme, ahí si soy un poco duro, muy estricto, así he sido toda mi vida”.

¿Se divorciaron tú y Rebeca porque se faltaron al respeto?

“Hemos peleado mucho pero nunca nos gritamos groserías ni nos tocamos, ni un empujón. Nos divorciamos porque Rebeca es una gran mamá muy dedicada a los niños y yo soy adicto al trabajo y eso enfrió la relación”, concluyó el adorable Yordi Rosado.