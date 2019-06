Donald Trump asegura ir adelante en las encuestas

Ciudad de México. El presidente estadounidense Donald Trump, a través de su cuenta de twitter pidió a sus simpatizantes no creer en encuestas falsas, asegurando ir muy bien en estas.

“Sólo las encuestas falsas nos muestran detrás de Motley Crew. Nos vemos muy bien, pero es demasiado pronto para centrarse en eso. ¡Mucho trabajo por hacer! ¡Haz que América vuelva a ser grande!”.

Only Fake Polls show us behind the Motley Crew. We are looking really good, but it is far too early to be focused on that. Much work to do! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

El mandatario estadounidense considera que el pueblo americano esta con él, es clara su reelección, sin embargo no todas las encuestas demuestran este resultado.

A través de otro comunicado por la misma red social, Donald Trump mencionó que en Orlando se llevará a cabo su mitin, en el cual anunciará de manera oficial su reelección, afirmando estar preparándolo, pretendiendo romper récords.

“El Big Rally de mañana por la noche en Orlando, Florida, parece estar estableciendo récords. Estamos construyendo grandes pantallas de cine afuera para cuidar de todos. Más de cien mil solicitudes”.

Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible – and it will only get better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2019