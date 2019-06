Cuando no nos queda de otra…

MAESTRO, AMLO PIDIÓ TRATAR BIEN A MIGRANTES Y TODOS LOS SERES DEL UNIVERSO.

-Ya son tantos que no queda más que parafrasear la canción de la película El mil usos: “Ya no vengan para acá, quédense mejor allá, México no es país seguro para habitar”. Además, una invasión de marcianos o venusinos no sería bien vista.



Obrador agregó que es xenofobia y anticristianismo rechazar al extranjero.

¿Entonces porqué aceptó hacer con la Guardia Nacional un muro fronterizo o una frontera amurallada? Cuando no queda de otra…



Don Andrés dijo que la amenaza de aranceles a productos mexicanos fue una crisis pasajera.

-Pues sí, pero el tren de las vociferaciones ya llegó a su terminal y puede venir de regreso en menos de 40 días.



El presidente pidió a Slim no cerrar la mina San Francisco del Oro en Parral, para proteger a 80 trabajadores.

-Y don Carlos se alinea, o se alinea. Así debe exigírselo a otros empresarios que la deben, y nada que la pagan.



El PRD negó que intente vender cinco inmuebles para solventar gastos.

-PRD hoy significa: Prioritario, Resolver Deudas.



Protegen a 37 asnos en el Parque Temático Burrolandia México, ubicado en Teotihuacán.

-Allá en San Francisco del Rincón, soldados protegen a un borrico muy rico, dueño de un súper rancho que no lo tiene ni Obama.



Sergio Mayer citó que no le dieron la información completa del homenaje en el PBA al líder de la Luz del Mundo.

-Pues debió exigirla para no ser chamaqueado por legisladores cómplices del pederasta “iluminado”.