VIDEO: Niño ciego denuncia bullying, le roban dinero y lo golpean

César Andrés, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 -conocida como La Prevo-, denunció ser sujeto de bullying por parte de sus compañeros por ser un adolescente con discapacidad visual.

Mencionó que le roban su dinero, lo golpean y lo insultan y pese a ello los docentes no hacen nada para evitarlo.

Cursa en el grupo 1º “N” y mediante un video explicó haber sido agredido por unos de sus compañeros.

Le golpearon la pierna derecha y le tuvieron que poner vendas.



“Ya estoy harto de lo que me pasa en esa escuela y los prefectos no hacen nada. Ya no quiero llegar a esa escuela porque me van a pegar, me espían cuando voy al baño”

En el video se escucha una voz de una persona adulta -al parecer es un familiar- y le pregunta solamente qué discapacidad tiene. Luego se puede observar cómo el adolescente llora amargamente por lo que sufre y pide ya no ir al plantel.