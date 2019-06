Usa marihuana para dolores

Ofelia Medina es una de las actrices más importantes en nuestro país y en exclusiva para GRUPO CANTÓN, la primera actriz platicó en relación a su postura a favor de la legalización de la marihuana en México.

“La marihuana es una hierba, una parte de la naturaleza y tiene esa función de ayudar, y bueno, comparado con el alcohol, ese hace mucho daño, no quiero decir que la marihuana no, pero insisto, es espíritu de paz, a mi me da mucha paz”, reveló.

La actriz reveló que es parte de las famosas que consumen esta hierba, que en diferentes temas ha sido señalada como una alternativa medicinal.

“Esta hierba les está dando extractos a grandes personas que gracias a ella ya nos sienten dolor, ya no se sienten angustiados y bueno, todo lo que es natural es bueno… Yo sí la he probado y es efectiva para dar vida, a mi me ha quitado dolores y por eso la he usado, además te quita todo tipo de problemas, insisto, todo lo natural es bueno y por algo la naturaleza nos regaló la marihuana”, manifestó Ofelia Medina.