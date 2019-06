Misterioso Jr. culpa al IMSS de Torreón por muerte de su hija

El luchador Misterioso Jr. denunció a través de su cuenta de Facebook la prepotencia de los médicos que atendieron el parto de su hija en el IMSS de Torreón.

“Mi hija descanso hace poco más de dos meses, ella, falleció al dar a luz en el IMSS de Torreón Coahuila, desgraciadamente los médicos, el doctor y la doctora, tengo sus nombres, pero no se los voy a dar porque no quiero ser tan sangrón, se portaron súper prepotentes”, señaló.

El luchador dijo que “no quería tocar el tema porque estaba dejando que el IMSS aceptara su responsabilidad”; además de que evidenció que la institución “quedó da darme resultados en 30 y 50 días… llevan más de 50 días y no me han dado respuesta”.

Por lo que hizo un llamado para atender su exigencia: “Ellos piensan y no saben que su papá es el Misterioso Jr., yo tengo mucha gente que me quiere y que me sigue, esto quiero que me ayuden a compartirlo porque quiero que salga a nivel nacional”.

Y agregó: “Quiero presionar al IMSS de Torreón para que acepten su culpa y que esto no vuelva a pasar a mujeres que están por aliviarse. Voy a luchar, así como soy luchador profesional, voy a luchar para que esto no vuelva a pasar en mi Torreón Coahuila”.

Reconoció que el gobernador de Coahuila no tiene culpa en el caso, pero le instó: “Usted es el responsable de Coahuila y por favor le pido que ponga a sus médicos a trabajar… que el IMSS de Torreón y acepte, yo tengo copia de todo y esto no debió de haber pasado”.