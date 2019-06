Es el héroe inesperado

Ciudad de México.– Uriel Antuna representa, sin caer en los excesos o en los elogios fuera de forma, la historia del genuino héroe inesperado, porque además sus capítulos siempre estuvieron inmersos en el suspenso.

El sábado, tras pasar momentos con muchas dudas, de la nada hizo el gol más rápido en la historia de la Selección Nacional cuando se habla de torneos oficiales, pero además tuvo un estreno soñado en competencias que valen, encabezando la goleada 7-0 sobre Cuba en el arranque de la Copa Oro 2019.

Tres goles que se dicen y se escriben fácil, pero que estuvieron precedidos de siempre mantenerse en el alambre, y al margen de que algunos de sus compañeros quedaran fuera por lesión.

Por eso lo del futbolista de Los Ángeles Galaxy es para enmarcarse, porque además representa aquello de: El que persevera alcanza.

Así fue el gol de Uriel Antuna 🇲🇽⚽ El mexicano le está dando el triunfo a la Selección Mexicana con esta anotación al minuto dos.pic.twitter.com/LIDLw3tZcl — MedioTiempo (@mediotiempo) June 16, 2019

“Todo es gracias a Dios. Desde que habló el Tata (Gerardo Martino) conmigo siempre tuve fe, estuve en oración, mi familia me apoyó muchísimo. La paciencia, siempre estuve trabajando duro”, dijo el canterano del Santos. Y el sabio Martino, despojándose de las flores por haber confiado en su elemento hasta el final, igual tuvo algunas palabras para Uriel luego de la goleada ante los antillanos.

“Sinceramente lo primero que le diría (a Antuna): “No escuches demasiado, no entres tanto en las redes sociales, no veas demasiados programas, seguramente no seremos nosotros acá dentro los que desubiquemos al chico, pero para alguien que recién empieza no fue más que una buena noche”, mencionó.

SIEMPRE EN VILO

Cuando el seleccionador nacional tuvo que dar su lista definitiva de 23, en la que apenas tuvo que cortar a dos, pues los demás se fueron autodescartando por lesión, los señalados fueron Raúl Gudiño y el mismo Uriel Antuna.

La noche de Uriel Antuna: ✔Hat-Trick en su debut con Selección Mexicana en torneo oficial

✔Asistencia para Alexis Vega

✔Primera victoria en Copa Oro

✔Gol más rápido de la Selección Mexicana en la historia de la Copa Oro DEBUT SOÑADO E INOLVIDABLE pic.twitter.com/W5WBCdwt16 — Línea De 9 (@LineaDe9) June 16, 2019

Sin embargo, el duelo amistoso ante Venezuela le devolvió esa pizca de opciones al extremo, gracias a la lesión de Edson Álvarez. Lo de Álvarez parecía no ser de cuidado, y el presente de Antuna fue el original, estar fuera del certamen de selecciones de Concacaf.

Sin embargo, una nueva luz, una ventana pudo abrirse gracias ahora a las molestias de Héctor Moreno y Jorge Sánchez, el americanista no pudo continuar, y esto le dio paso al héroe inesperado de la noche angelina el último sábado.