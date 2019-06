Busca limar asperezas

A unos meses de cumplir 40 años de carrera, la rockera Kenny y los eléctricos esta puestísima para que Alejandra Guzmán y Frida Sofía compartan el escenario con ellos, pese a los problemas que surgieron cuando en los 80’s, La Guzmán sufrió acoso por parte de la pareja de Kenny. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Kenny nos dio los detalles de lo que será su nuevo disco de duetos, en donde tiene contempladas a sus polémicas amigas.

“Estoy a punto de cumplir 40 años de carrera y los quiero festejar con toda la banda, voy a hacer un concierto con varios invitados, pero luego las disqueras ponen muchos peros, esa es la bronca, son trámites largos. Me gustaría invitar a Alejandra Guzmán y a Frida si se puede”, reveló.

Kenny no se ha dado el tiempo de escuchar lo nuevo de Guzmán: “No he tenido la oportunidad de escuchar el sencillo de Alejandra, Mi enfermedad, y también me dijeron de la canción de Frida, sé que canta en inglés. Ninguna de las dos canciones he escuchado y las sacaron al mismo tiempo”, platicó.