Mochan sueldo a empleados de la Cuauhtémoc

Paran y se manifiestan para reclamar el descuento; trabajadores cercanos a Néstor Núñez, los preferidos

Unos 200 trabajadores de base de Nómina 1 y 5 se manifestaron en el edificio donde se ubica la oficina del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, para reclamar el descuento que se les aplicó a partir de esta quincena.

Los empleados basificados, reclamaron el descuento que se les hizo en su pago quincenal, ya que el tiempo extra se les recortó sin explicación alguna.

Después de una hora de gritos y reclamos adentro del edificio de la alcaldía, la directora de Recursos Humanos de la Cuauhtémoc, Evelin Hernández Padrón, les dijo que no había presupuesto y que por eso se harían los recortes permanentes.

“Salió y nos dijo que era parte del plan de austeridad del nuevo Gobierno delegacional y por eso los recortes de nuestras horas extras ya no se pagarían. No es posible, porque somos gente trabajadora, entramos temprano y nos vamos hasta las 9 de la noche y ahora sin avisarnos nos quitan nuestro derecho que hemos ganado por años”, declaró a este Grupo Cantón Hortensia, una de las afectadas.

De acuerdo al testimonio, los trabajadores que tienen derecho a tiempo extra y guardias les llegó un recorte sin aviso, lo cual se vio reflejado en su quincena, por lo que acudieron a la oficina de la alcaldía solicitando una audiencia con Néstor Núñez, quien nunca salió a atender a los quejosos.

“No hay presupuesto, no hay dinero. Pero cómo es posible que no haya presupuesto, si el presupuesto de la Ciudad de México se palomea desde el mes de febrero y es anual, y ahí se especifica todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Gobierno, porque no sólo somos trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, somos del Gobierno central adscritos a esta alcaldía”.

Información de los propios afectados, indica que se trata de por lo menos 10 mil empleados de base a quienes se les aplicó el descuento, incluidas direcciones territoriales, direcciones de área, trabajadores de limpia, administrativos, por lo que advirtieron que de no tener una solución favorable, continuarán con sus manifestaciones e ingresarán un escrito en las oficinas del Gobierno de la Ciudad.

“La mayoría de nosotros trabajamos horas extras y ahora no nos quieren pagar, pero hay trabajadores afines al grupo del alcalde que no cumplen sus horas extras y sí les vino su pago de horas extras y guardias, cuando se supone que con la 4T ya no iba a haber compadrazgo”.

Durante la protesta, los trabajadores fueron grabados por la secretaria de la directora de Recursos Humanos de la alcaldía, lo que provocó un conato de jaloneos y reclamos altisonantes y de inmediato llegaron elementos policiacos a desalojar a los afectados.

SIN AVISO

Trabajaron horas extras y nadie les dijo que ya no se pagarían

200 trabajadores de base de Nómina 1 y 5, los que pararon

10 mil empleados de base, a quienes se les aplicó el descuento

SÍ, A ELLOS

Hay trabajadores afines al grupo del alcalde que no cumplen sus horas extras y aun así les pagan horas extras y guardias