Hoy presentamos: ¡Cumple Gali, Festival Carolinas!

Apachurro, señora bonita. El fin de semana celebramos el cumple de la guapa Galilea Montijo que como los vinos con el tiempo ¡se pone mejor!

Lo que más llama mi atención sobre Gali es lo dadivosa que es con los suyos, le brinda una fiesta a sus amigos, celebra su vida y recuerda lo bendecida que es.



La fiesta estuvo de lo más bonita. Gali y la Vero Castro súper amigas, este punto también llama mi atención, las dos siendo unas súper divas ( qué esto se entienda en el mejor sentido de la palabra) pudieron ser comadres y quererse de verdad. La Vero se veía guaperrima con un traje blanco y unos zapatos con tremendo tacón que ni yo aguanto.

Su comadre Inés Gómez Mont le llevó un divertido pastel, aunque me hubiera gustado quedarme más tiempo nos salimos porque a las 3 am teníamos que irnos al aeropuerto para el festival de las Carolinas.

En nuestro vuelo se suponía vendría José Manuel Figueroa, el cual no asistió, el organizar Alex Ruiz (organizador del evento) me dijo que fue por Maribel Guardia, en “suelta la sopa” hablaron con José Manuel y dijo le incumplieron en cosas que el de carnaval incumplió en cosas que quedaron, que habrá pasado en realidad ? Lo que es verdad es que Figueroa tiene todo para consolidarse en el mundo de la música y yo por qué cariño que le tengo y lo profesional que es me choca que le hagan fama de incumplido por el y su público.

Que me dicen de la cerveza que recibió Angelique Boyer a la mañana siguiente le querían dar una medalla pero la guapa actriz estaba tan desilusionada que no la acepto pero ahí no paro el safarrancho Adal Ramones estaba tan enojado pues tenían que llevarlo al aeropuerto y mientras se peleaba con gente de producción con la gente del evento porque no llegaba una camioneta un tipo lo empezó a grabar, Adal se molestó más y se hizo de palabras con el señor, parecía que iban a llegar a los golpes en mi opinión en situación el artista tiene más que perder, se tiene que calmar, respirar profundo recordemos que una tontería así fue lo que empezó el caso Pablo Lyle.



Moraleja: Si cumplen años que se les vean como a Galilea este consejo te doy porque tu amiga Escalona soy PD: ¡no mientan por convivir!