¡Desfalco!

SEEN LA REFINERÍA DE TULA, FREYRE Y SAN LÚCAR HINCHARON AL DOBLE EL CONTRATO DE CTAHSA

En este serial de corrupción, siguió la mata dando –ahora en la refinería de Tula de Allende– sobre los 2 mil 500 millones de pesos saqueados a PEMEX a través de supuestos trabajos, los cuales no se efectuaron y pagaron doble a la empresa CONSULTORES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS (CTAHSA) de JOSÉ REYNERO PÉREZ FLORENCIA, de reciente creación (3 años) y sin taller alguno, favorecida por JORGE HUMBERTO FREYRE RIZO (F-143788), exsubdirector de Producción de Petrolíferos, cesado por ROCÍO NAHLE (SENER), que debería ser enjuiciado, y su prestanombre ALEJANDRA SAN LUCAR (F-585823), donde se le asignó a CTAHSA el trabajo para reparar los daños en el interior de la torre fraccionadora 1-E y línea de desfogue de la planta catalítica No. 1 de esta refinería, para lo que la empresa fraudulenta presentó un presupuesto infinitamente inferior a lo que se cobró al final de los trabajos, mismos a los que FREYRE y SAN LUCAR le autorizaron montos estratosféricos finales en los siguientes rubros: 1.- Pagos de supuesto personal especializado con diversas calificaciones y certificaciones para pruebas y ensayos no destructivos que no se presentaron en las rehabilitaciones… 2.- Pagos de estudios de Inspección que en supuesto no se efectuaron o fueron elaborados en copiadora… 3.-Pago de estudios de ingeniería no efectuados… 4.-Materiales en cantidades excesivas supuestamente cobrados y no se usaron (soldadura eniq-fe3, gases, líquido para lavado, etcétera)… y 4.-Trabajos de colocación de overlay estructural a cargo de una empresa extranjera, y aquí se presume pagos dobles en la mano de obra y renta de equipo por el mismo concepto… De este cochupo se podría hacer una recuperación de inversión por trabajos que se presume no se efectuaron por una cantidad aproximada de 230 millones 143 mil 272 pesos… Habrá más.