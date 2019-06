Con estos 23: a ganar la Copa

Ciudad de México.– Cuba es el rival, tal vez apenas un sinodal, que llegó tarde, y ni tan seguro, pues horas antes del partido podría achicarse la lista, como sucede cada que los antillanos cruzan la frontera para ser parte de cualquier competición.

Será el duelo para abrir boca de México, y el que comenzará a delinear un camino que parece sencillo desde la Fase de Grupos. No hay más, sin importar los soldados caídos, algunos por convicción y otros por lesión, el compromiso y la obligación de los 23 seleccionados disponibles es ganar la Copa Oro, y retomar el dominio en la zona de Concacaf.

CON LA SUYA

En el entorno Tricolor, tal vez dando por descontado el triunfo ante los cubanos, sin que suene a una falta de respeto, sino más bien a una realidad, las malas noticias se alargaron hasta un día antes del estreno en el certamen.

Gerardo Martino, quien cumplirá su estreno en tiempo y forma, siempre apegado al carácter oficial, para darle relevancia a todo lo que tiene que ver con el conjunto mexicano, confirmó el secreto a voces: Jorge Sánchez, de las Águilas del América, también causó baja del equipo, pues la hinchazón en el empeine nunca cedió, y lo mejor es que se recupere.

Los equipos participantes debieron entregar listas de 40, pero la del timonel argentino se limitó a 29, aunque se asegura que se dio la solicitada, y después vino el martirio, pues ante tantas bajas, ahora futbolistas como Héctor Moreno, Edson Álvarez y Jonathan dos Santos, se tendrán que recuperar estando en competencia.

COMPROMETIDO

“Independiente del rival, si todos ubicamos, y me incluyo, a México dentro de los candidatos a ganar el torneo, nos tenemos que comportar como candidatos desde el primer partido”, dijo Martino en la conferencia previa al partido, celebrada en el Rose Bowl, ceremonia que es reglamentaria, y de paso aseveró que está satisfecho con el grupo que tiene para buscar el objetivo.

“Estoy muy contento con los jugadores que están acá y con los que vamos a competir, y seguramente todos creceremos con esta participación que tenemos en Copa Oro. Cada momento juntos es una nueva oportunidad para mejorar y crecer como equipo y para mostrar la mejor versión”.

EN PAUSA

Respecto al tema de las ausencias, que han marcado el arranque de su proceso, el seleccionador nacional separó los casos individuales, y aseguró que después se dará tiempo para analizar las situaciones puntuales de los implicados.

“Tuvimos un hecho complicado, bastante serio en alguna de las ausencias, como es el caso de Miguel Layún, y casi parecería una falta de respeto a la situación que vivió él cuando generalizamos.

“Ya me ocuparé yo de cada uno de los futbolistas que no vinieron y las causas por las cuales no vinieron”.