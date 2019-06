Banda MS abarrota el Auditorio Nacional

Like

Totalmente abarrotado lució el primero de los dos conciertos que tuvo programados la Banda MS para este fin a de semana en el Auditorio Nacional, con lo que demostró que sigue que siendo la número uno en su género.

Con el público puesto de pie la mayor parte del tiempo y coreando cada una de sus canciones, la agrupación liderada por Sergio Lizarraga interpretó la mayoría de los éxitos que le han dado fama a nivel mundial como Tengo que colgar, Mi razón de ser, Mejor me alejo, Hermosa experiencia, entre otros.

Pero no todo fue romanticismo, ya que la MS también puso a bailar a los asistentes con temas cono Cahuates pistaches y El Mechón, El Sinaloense, Piénsalo; además de sorprender con un acústico en el que Alan Ramírez y Walo Silvas, acompañados de piano, saxofón y clarinetes, dieron muestras de su gran capacidad vocal al ejecutar los temas Qué fuimos, Por siempre mi amor, Mi razón de ser, Al despertar , Mejor me alejo, Amor exprés, El color de tus pjos y De ti me enamoré.

Las sorpresas continuaron al fusionar el acordeón con la banda para interpretar Disculpe usted, Un rinconcito en el cielo, Eslabón por eslabón y Tragos amargos, para finalmente culminar su actuación con un Popurrí de rancheras.