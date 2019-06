Muere Pat Bowlen, dueño de los Broncos de Denver

Estados Unidos.- El dueño de los Broncos de Denver, Pat Bowlen, que cambió el rostro del equipo de eterno perdedor de la NFL falleció este viernes a los 75 años.

La familia de Bowlen dio a conocer la muerte a través de un comunicado, pero no especificaron las causas del deceso.

El propietario tenía problemas de Alzheimer desde hace varios años.

En su administración, los Broncos de Denver ganaron los Super Bowls de las temporadas 1998, 1999 y 2015.

