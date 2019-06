Llega “Madame X”, el nuevo disco de Madonna

Ciudad de México. Tras el regreso de Madonna en la industria musical, lanza “Madame X”, su nueva producción musical que promete ser todo un éxito.

Su más reciente material “Madame X” es uno de los álbumes más esperados en este 2019, ya que la reina del pop presenta una nueva propuesta musical, caracterizada por tener sonidos únicos e influencias de géneros de todo el mundo, especialmente latinos, un ejemplo de ello es la colaboración que hizo con el artista urbano Maluma.

Madame ❌ is everywhere……………My new album is out now – listen here https://t.co/cwDiAKmsiv pic.twitter.com/N9u4mVTZ7Q

— Madonna (@Madonna) June 14, 2019