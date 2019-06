“La vuelta al mundo en 80 días” ¿Puede hacerse realidad?

Like

¿Cuántos no hemos soñado con hacer realidad una obra de Julio Verne?, desde viaje a la luna hasta 20 mil leguas de viaje submarino, el escritor francés no ha hecho apasionarnos con la aventura pero ¿Qué me dirías si te digo que una de esas aventuras puede hacerte realidad? Airbnb es una empresa de alquileres de corta estancia que tiene sedes en gran parte del mundo, esto les ha traído una idea más que brillante y que han anunciado el día jueves para su campaña: “Airbnb Aventures: La vuelta al mundo en 80 días”.

Esta campaña forma parte de una expansión del ya existente Airnbnb Experience, centrado en la venta de paquetes más allá del alojamiento. Este paquete busca recrear las aventuras de Phileas Fogg y Jean Passepartout, partiendo desde Londres el 1 de septiembre de este año, pasando por más de 18 países y regresando al punto de inicio el 19 de noviembre, 80 días después, como en la novela, por el precio de 5000 dolares.

El paquete incluye transportes como Aviones, Barcos, Helicópteros, Automoviles e incluso un trayecto en globo, además de paradas en países como Rumanía, Uzbekistán, Egipto, Jordania, Etiopía, Kenia, Nepal, Bután Tailandia, China,Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Chile e Islandia (¿Alguien recuerda “viaje al centro de la tierra?).

Todo esto incluye el paquete, también actividades y visitas en cada uno de los destinos; si quieres hacer tu propia vuelta a la tierra en 80 días, puedes empezar a reservar desde el 20 de junio, este no incluye boleto de ida y vuelta a Londres, lugar de partida de la experiencia.

También te puede interesar: