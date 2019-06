En busca de ayuda para frenar la migración

A unos días de haber arrancado el polémico plan migratorio implementado por el Gobierno Federal, que cerrará la frontera sur mexicana en acuerdo con la administración de Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard se ocupó este viernes de buscar apoyos para su aplicación y legitimación.

Los gobernadores de las entidades fronterizas con Guatemala y dos estados vecinos más, manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en esa estrategia, en la conferencia matutina.

Ahí mismo, Marcelo Ebrard solicitó el apoyo de la comunidad internacional para solucionar ese conflicto migratorio. Luego, hizo lo propio durante su comparecencia en el Senado de la República.

Ahí, nuevamente recibió fuertes críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo:

“Es conveniente repartir influencias competentes en el gobierno… Yo creo que no conviene, señor secretario, que usted asuma todas las funciones, porque perdemos margen de maniobra y porque además (ese) abuso de funciones, que no es el caso, hacen nulas las decisiones. Y, además, que no lo hinchen tanto porque me lo van a reventar”.

Muñoz Ledo remató: “Este no es un país Parlamentario; aquí no hay primeros ministros; no hay, ni se reparten de cinco carteras en sí, así que mejor vámonos por el derecho escrito”.

Por la mañana, Los gobernadores fronterizos de Chiapas, Rutilio Escandón; Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y Campeche, Carlos Miguel Aysa, manifestaron su respaldo al plan migratorio. Se sumaron los mandatarios de entidades vecinas: Oaxaca y Veracruz, Alejandro Murat y Cuitláhuac García.

Ahí en Palacio Nacional, Ebrard envió un mensaje a la comunidad internacional y pidió su apoyo para tratar el tema migratorio, y que no pase lo mismo cuando se llevaron las negociaciones con Estados Unidos.

“Extrañamos muchas voces los días de presiones más álgidas”, en referencia a los días más difíciles en que el gobierno de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México.

Ebrard pidió respaldo para desarrollar el plan para atender el flujo migratorio. “Ojalá no estén ausentes ahora que vamos a implementar este plan”.

El titular de la SRE anunció que la próxima semana tendrá una reunión con la ACNUR, la ONU, Cepal, entre otros organismos internacional para que participen en el plan. “El problema no es sólo de México, es de todos”, dijo.

En el Congreso, Ebrard llamó a que apoyen la estrategia para que en los 45 días que hay de plazo se obtenga un resultado favorable. “Les pediría su respaldo para que salgamos adelante”, pidió, porque “queremos triunfar, salir avante”.