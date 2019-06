Aclara Profeco Información Sobre Agencias De Viaje “Fantasma” En Quintana Roo

En lo que va del año, la representación de la dependencia en el estado ha recibido 21 quejas contra este rubro.

Ciudad de México. Respecto a la nota Sube 25% fraudes de agencias fantasma durante verano,publicada el 13 de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclara que Carlos Patiño Guerra no es vocero ni representante de la dependencia.

Patiño Guerra, que se señala como director comercial de marketing página de Facebook de Cancún, declaró que “los fraudes que realizan las agencias de viajes fantasmas, incrementan un 25 por ciento en la temporada previa a Semana Santa y en las vacaciones de verano; periodo en que Profeco recibe de 40 a 60 quejas semanales.

El año pasado, Profeco registró un total de 4,462 reclamos por los servicios de agencias de viajes y reservaciones, en lo que va del año y de acuerdo a datos nacionales de, se tienen registradas 715 quejas”, información que no corresponde a lo recibido en la delegación de Profeco en Quintana Roo, siendo los datos correctos los siguientes:

Durante 2018 se registraron 36 quejas en contra de agencias de viajes en la delegación Quintana Roo, y en 2019 se han registrado 21 quejas en contra de este giro como se describe a continuación:

2018 2019 Enero 4 3 Febrero 1 2 Marzo 1 4 Abril 0 4 Mayo 2 8 Junio 2 0 Julio 3 N/A Agosto 5 N/A Septiembre 5 N/A Octubre 7 N/A Noviembre 4 N/A Diciembre 1 N/A Total 35 21

Cabe mencionar que los datos corresponden al número de quejas ingresadas de manera formal, no corresponde a número de agencias “fraudulentas”. Como es de su conocimiento, dentro de las atribuciones de la Profeco no se encuentra la investigación por el delito de fraude, motivo por cual en esa delegación no se cuenta con un registro de los fraudes cometidos por agencias de viajes en el estado.

La Profeco recuerda a la población que tiene a su disposición los canales con que cuenta para recibir las quejas y denuncias correspondientes a través delTeléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, y de las redes sociales oficiales en Twitter: @AtencionProfeco y en Facebook: ProfecoOficial.