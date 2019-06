¡Ya es oficial! “El Flaco” deja Los Recoditos

“Tengo terror, y aparte pienso que si no resulta mi proyecto en solitario, me retiraría de la música porque es construir como le hemos hecho desde hace 16 años que entre a Recoditos, ahora tengo que hacer lo mismo por separado y se que no será fácil”, comentó quien comenzó su trayectoria, cantando Opera en la ciudad de Culiacán.

El martes próximo Los Recoditos despiden oficialmente a El Flaco en las oficinas de la madre de todas las bandas El Recodo en donde han citado a decenas de medios de comunicación para de forma oficial anunciar también la agenda de trabajo de Los Recoditos que están cumpliendo 30 años de vida y que al igual que El Recodo, celebrarán durante todo un año, iniciando en el mes de Julio con sorpresas para sus seguidores.

El pánico, incertidumbre y pensamiento de retirarse de la música son emociones que se apoderan de Luis Angel Franco a consecuencia de su decisión de salir de la banda Los Recoditos.