Un ángel llamado Yanet

No cabe duda que somos especialistas en juzgar a la ligera y no nos preocupamos por antes conocer a la gente, público querido, y pasa a cada rato pero no entendemos, se los digo por el ejemplo que les platicaré a continuación, Yanet García, que ha sido un suceso a nivel mediático dando el clima en Hoy, y a partir de ahí las redes sociales se han vuelto locas con su presencia, llegando, imagínense ustedes, ¡a los diez millones de seguidores! ¡Diez millones! Se dice fácil, pero solo se logra teniendo algo que no tienen los demás, aquí seguro es cuando muchos envidiosotes o envidiosotas brincarán para decir: “Por las nalgas, además seguramente está toda operada”, lo que siempre dicen cuando ven a una famosa que está espectacular, claro está que todo esto lo dicen mientras se chingan un pambazo con crema, lechuga y salsa, pero esa es otra historia, aquí no es solo una cuestión de físico, o solo por tener unas pompas divinas, porque hay muchas y no tienen ese arrastre, claro está que es espectacularmente bella, con uno de los mejores cuerpos que yo haya visto pero muy delgadita, muy bien hecha, y les digo una cosa, ¿para que a los envidiosos se los cargue de una vez la ching…? Lo único que tiene operado de toda su persona, le duela a quien le duela, es el busto, y háganse para donde quieran, pero lo importante aquí es que al final el físico es su gran imán pero lo respalda con un ángel del tamaño del mundo, con una sencillez y una buena onda que pocas poseen, es cuestión de vibra, y esta niña la tiene simplemente divina, vive en su mundo, pero no crean que todo se le ha dado con la facilidad que imaginan, la ha sufrido para estar donde está y mucho. Es súper disciplinada con el ejercicio y la comida, pero es de esas personas que nunca tienen problema con nada ni con nadie, de esas personas que viven libres de equipaje y que todo les parece bien, que se lleva bien con todo el mundo y se platica muy a gusto con ella, con decirles que es la favorita de Carmelita Salinas en El tenorio cómico, de hecho hasta unos aretes bien finolis le regaló para que Yanet se los pusiera en la obra, también es la favorita de mi hija Michaela, que cada que va se la pasa jugando con ella todo el tiempo, hasta a las escondidillas juegan por todo el teatro, así que mi hija siempre me pregunta por Yanet cada que va al teatro. Y por su abuela Carmen (Salinas), que también la trata como reina, si no me creen, los espero en El tenorio cómico en el Teatro Aldama, de viernes a domingo con un elencazo entre los que se encuentran ellas dos. He dicho.