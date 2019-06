Pequeño gigante

Ciudad de México.– En la Serie de la semana pasada en la que se enfrentaron Bravos de León y Diablos Rojos en el Alfredo Harp Helú, una de las jugadas que levantaron a la fanaticada de sus asientos fue una atrapada de Marco Jaime a batazo de David Vidal, que llevaba dirección para clavarse en el fondo del jardín izquierdo.

El shortstop de la novena de Guanajuato, pegó un brinco impresionante para atrapar la bola con su guante y de esta forma poner out al boricua del México.

Y a pesar de que, además de lucir con el guante a la defensiva, Marco Tulio Jaime también sobresale a la ofensiva con un bat consistente y con su velocidad en las almohadillas, es precisamente el primer rubro el que más destaca de sí mismo.

“Pues creo que mi defensa ha dado buen impacto para el equipo, bateando he estado en el promedio, pero lo que ha sido clave para mi equipo ha sido mi defensa ahorita”, revela el parador en corto en entrevista con Grupo Cantón .

Si bien no es un jugador de estatura baja, tal vez sí lo es para el promedio que se maneja en el Rey de los Deportes, razón por la cual, el nacido en Phoenix, Arizona, sufrió para debutar en el profesionalismo.

“Pues sí batallé un poquito, se complicó mucho en mi colegio, y pues sí, también aquí no es fácil, pero siempre, cuando uno se propone trabajar y dedicarse, todo es posible.

“Yo creo que sí se me ha complicado al comenzar mi carrera, pero jugando y haciendo las cosas que tienes que hacer, le das confianza a tu manager y a la directiva de poder jugar esa posición”, añade.

Su estatura y su habilidad en el shortstop, lo han hecho acreedor a un apodo que refiere a una de las más grandes figuras contemporáneas de los Yanquis de Nueva York, equipo del que además se confiesa seguidor.

“Sí yo siempre he admirado a ese señor (Derek Jeter), El Capi, es mi ídolo, yo siempre he sido yanqui y saber que me dicen Little Jeter (Pequeño Jeter) es un cumplido”, revela El Chico Maravilla .

META

El campocorto de Bravos, se enteró de su primer llamado al Juego de Estrellas, precisamente en el Alfredo Harp Helú, y revive aquel momento.

“Me habían comentado que era posible que pudiera ir, pero yo no me la creía y me decía: ‘no te vueles, no te emociones, hasta que sea oficial’, y cuando vi mi nombre aquí en la pantalla del estadio de los Diablos sentí una gran emoción, porque es una meta corta que yo me puse”. Junto a sus coequiperos: Carlos López, Félix Pie y Yasutomo Kubo, Jaime vivirá la experiencia del clásico de mitad de temporada de la LMB este año, lo que reconoce, es un premio a la campaña de León.

“Sí, claro, porque cada quien hizo su esfuerzo, y al cada quien hacer su parte, provoca que el equipo brille, y la verdad es un orgullo pertenecer a este equipo y estar en el Juego de Estrellas junto a mis compañeros”.

ORGULLO TRICOLOR

Campeón con el combinado nacional Sub 23 en el Mundial de la especialidad, Marco se extrañó por no aparecer en la Prelista para el Premier 12 que iniciará el camino en busca del boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 .

“Yo esperaba un llamado, por lo menos sabiendo que hice un buen papel, pero yo siempre estaré abierto y dispuesto para jugar para México y cuando ellos me marquen yo estaré listo”, sentencia El Little Jetter .