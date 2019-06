Los filtros de Snapchat cobran una “víctima”

Snapchat es una aplicación de mensajería que tiene la particularidad de de soportar múltiples medios de imagen, video y filtros de realidad aumentada; en esta parte, se ha vuelto relevante por la gran variedad de estos, donde algunos, más que creativos, rozan con la misma realidad. Este es el caso de los filtros que cambian el sexo de la persona en cuestión cuando se posa frente a la cámara de la aplicación, los cuales se pueden utilizar como una manera graciosa de verse o, incluso para suplantar identidades. Mediante este recurso, un joven estudiante de San Francisco logró detectar a un presunto pedófilo en la misma aplicación, informó NBC Bay Area.

Ethan, el nombre de nuestro protagonista, tenía buenas razones para intentar esta treta: su amiga, en la niñez, había sufrido de abusos sexuales; él, empático, quería identificar a posibles pedófilos en Internet. Gracias a Snapchat, utilizó el mencionado filtro para cambiar de sexo, tomarse unas fotos y postearlas en Tinder, una aplicación de citas. El señuelo estaba puesto.

