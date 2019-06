Carolina Herrera aclara polémica por su nueva colección

Ciudad de México. Tras la polémica surgida por el plagio de diseños mexicanos en la nueva colección de Carolina Herrera, la diseñadora de modas, respondió a la Secretaría de Cultura aclarando que la presencia de México es indiscutible en su colección.

Al anunciarse la nueva colección resort 2020, la Secretaría de Cultura de México, mando una carta a la diseñadora venezolana, reclamando a la marca por apropiación cultural de los colores y diseños mexicanos.

For the Resort 2020 collection, creative director @wesgordon took a Latin holiday. Learn more about the collection on @voguemagazine https://t.co/GMiyPwEkaV pic.twitter.com/BAo17jmKaQ

— Carolina Herrera (@HouseofHerrera) June 7, 2019