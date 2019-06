Se va de Los Recoditos

Luis Ángel Franco “El flaco”, al parecer ya dejó por completo a Banda Los Recoditos, pues este fin de semana, la agrupación le dedicó una palabras en su ausencia, donde decían que lo extrañaban mucho en el escenario pero que le deseaban lo mejor en su nueva etapa como cantante, incluso hasta brindaron por él. La semana que entra se hará el aviso oficial por parte de la banda, en una rueda de prensa en Mazatlán pero por lo pronto aquí ya les adelantamos un poquito.

La familia Rivera, en colaboración con una empresa de cosméticos, preparan el lanzamiento de la línea de maquillaje de Jenni Rivera, la colección será lanzada de manera oficial el 2 de julio y está inspirada en la visión que tenía Jenni del empoderamiento femenino; La diva de la banda, ya se encontraba en los preparativos y es Rosie Rivera quien le ha dado seguimiento para poder tener como resultado una línea de maquillaje que consta de 4 productos muy al estilo de «La gran señora”.

Mucho dio de que hablar Claudio Alcaráz este fin de semana y no crean que es por su próxima presentación en Aguascalientes, si no por una foto que subió muy sensual, algo que no es usual en el pero que lo hizo motivado por el tiempo que le ha dedicado al gimnasio y que se empieza a notar en las piernas, aunque hubo de todo en los comentarios, algunas fans se ofendieron, otras pidieron enseñara más pero entre tanto y tanto, tiene más de 500 comentarios y más de 8000 me gusta, y diría son Nino Canún, ¿y usted, qué opina?

Súper bonita promoción la que hizo Jorge Medina en Oxnard, California, junto a una estación de radio, pues el cantante visitó los campos agrícolas donde trabajan nuestros paisanos mexicanos del otro lado de la frontera, además les llevo el lunch y compartió con ellos anécdotas, fotografías y lo más importante, su tiempo, Medina dijo que hacer promoción de esta manera no es trabajar, que al contrario, es disfrutar y que deberían de hacerlo más seguido, ojalá se les ocurra a más artistas hacer lo mismo