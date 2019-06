Horóscopos para HOY miércoles 12 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en libra usa incienso herbal para renovar tu energía cierres ciclos y comiences nuevas motivaciones.

ARIES

Muestra tu empeño y dedicación en tu trabajo y serás reconocido, tienes todas las capacidades para poder ascender o poder culminar fácilmente las actividades con destreza. Si eres bondadoso ayudando económicamente a un familiar o amigo que te lo solicite con un préstamo el drama te va a recompensar con seguir recibiendo trabajo y abundancia.

TAURO

Tu signo está bajo la influencia de mercurio por lo que debes poner atención a los impulsos y arranques que pueden conducirte a malas decisiones. Se más paciente si estas saliendo con alguien, poco apoco va ir conociendo si es compatible para poder ser tu pareja. Es importante que tu apariencia esté radiante ya que muestra el amor que tienes a ti mismo, date el tiempo para arreglarte, cuídate, come bien y ejercítate para mantenerte en forma.

GÉMINIS

No desperdicies tu tiempo y mejor aprovéchalo haciendo una rutina de ejercicio eso permitirá tener una mejor calidad de vida. No dejes que te perturben los recuerdos o te confundan las indecisiones de lo que pudiste hacer en el pasado con tu ex, suelta lo que te agüita tomaste la mejor decisión. Atiende el presente siendo más racional, responsable y obtendrás éxito en tu trabajo, vas por buen camino.

CÁNCER

La convivencia con la familia se pondrá complicada tendrás que demostrar tu inteligencia emocional, que tan tolerante y paciente. Últimamente estas batallando mucho en la jornada laboral, tienes que plantearte si estás poniendo dedicación o si algo no estás haciendo bien, planifica más las actividades y se más organizado. Busca actualizarte o prepárate más en tu oficio o trabajo para obtener un mejor trabajo es el momento de ambicionar y crecer, te estas estancando mucho la clave es no ser conformista.

LEO

El universo abre un campo áurico como imán donde fácilmente vas atraer todo lo que estás deseando aprovecha para concretar pagos y situaciones de dinero. Ambiciona en juegos de azar y podrás tener ganancias, invierte tu dinero y firma acuerdos. Planifica salidas o viajes. Es tu momento de poder formalizar una pareja o hacer nuevas relaciones que serán sinceras y van nutrir tu vida por que te ayudaran a crecer y ser feliz.

VIRGO

La visión a la que te afrontas será el resultado final que obtendrás en el día. Sigue luchando por ser responsable y valorar tu trabajo, ser agradecido el karma te beneficiará con abundancia. Encontraras el momento más romántico y especial para declarar tus sentimientos a tu pareja, no dudes en lo que estás sintiendo y dejate llevar por tu lado cursi. Un correo podrá ponerte de malas tranquiliza tu carácter.

LIBRA

Últimamente las diferencias y los disgustos están a la orden del día con tu pareja, busca solucionar y disfrutar su compañía,o aprende a cerrar los ciclo. Los momento en familia son muy especiales, valora cada momento. Con tus compañeros de trabajo surgen algunas diferencias donde deberás mostrar lo diplomático y correcto que eres para solucionar ciertos detalles. No permitas que te saquen de tus casillas.

ESCORPION

Has aprendido a desprenderte de todo aquello que te lastima o te ocasiona un conflicto. Tienes una nueva oportunidad de sonreír, tu actitud debe mostrar que estás dispuesto a conocer un nuevo amor. Arriésgate a pedir una cita a esa persona que inquieta tu mente y cautiva tus sentidos, no seas tímido. El trabajo está dando ganancias y será reflejado en dinero.

SAGITARIO

Que tus proyectos sean ambiciosos, mira hacia el éxito y empieza a construir desde hoy mismo que tienes todo para poder hacerlos, no te pongas límites. No mires en el pasado, ni te lamentes de lo que perdiste o de lo que pudiste hacer. La clave será ser constante y disciplinado. Te vas a rodear de un buen equipo de gente que te va impulsar a lograr tus objetivos o amigos que te ayudar a colocarte en el trabajo que tanto deseas.

CAPRICORNIO

Sacúdete de la pereza mental que solo te limita a no poder trascender, la rutina de ejercicio te llena de vitalidad y energía. La alimentación la energía para afrontar las actividades que tienes todos los días. El universo te da éxito para formar acuerdos o muy bueno para los negocios o las ventas. Aprovecha para poner en orden las cuentas y pagar los pendientes.

ACUARIO

Las constelaciones te dan la fuerza para superar cualquier desafío o problema, tienes la capacidad intelectual para solucionarlo. Terminarás agotado por tantos pendientes en tu trabajo, busca la manera de descansar bien o no aguantaras el ritmo de trabajo. Llega el momento de confiar más en tu pareja y contarle cosas más personales la relación se esta consolidando más.

PISCIS

Cada ves esta conviviendo más con tu pareja, se llaman y se mensajean mucho. No tengas miedo a enamorarte. No tengas miedo a enamorarte y confía en tu corazón. Momentos de lucidez rodean tu mente para desarrollar un proyecto busca apoyo para echarlo andar.