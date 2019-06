Ebrard rechaza afectación al presupuesto por plan migratorio

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que con la implementación de la estrategia para regular el flujo migratorio en la frontera sur, no se desatenderá ninguna acción propia, y no habrá afectación alguna al presupuesto.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller negó que con la implementación de este plan vaya a haber un cambio relevante en el presupuesto federal o se tenga que posponer algún plan estratégico.

“No vamos a desatender ninguna acción propia, el orden de magnitud respecto al presupuesto federal es muy menor”, pues las previsiones están hechas, dijo, al igual que lo que se refiere a la operación de la Guardia Nacional en esta estrategia, ya que está previsto en el Presupuesto de Egresos.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Ebrard Casaubon indicó que no tiene que haber impacto alguno en el presupuesto. “No digo que no vaya a costar, sí va a costar, pero lo que estoy diciendo es que no tiene por qué haber un impacto considerable en el presupuesto”.

Expuso que los casi dos mil millones de pesos del fondo de Yucatán están previstos para acciones en Centroamérica y respaldar las de México en materia de cooperación, por lo que sería el primero que estuviera vinculado al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que incluye medidas para apoyar el retorno de migrantes o para respaldar a los países que tienen tránsito.