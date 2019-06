Mamá de Norberto da conferencia a medios de comunicación

La madre de Norberto Ronquillo aseguró que no busca justicia para los asesinos de su hijo sino que este tipo de casos no se repita.

México.- Durante una conferencia de prensa que ofreció este martes en la Ciudad de México, Norelia Hernández, madre del joven Norberto Ronquillo, dijo que la difusión del caso del asesinato de su hijo no se trata de un hecho político sino de difundir para que este tipo de casos terminen.

“No se trata que la jefa de gobierno o la procuradora renuncien a sus cargos, sino que entre todos, como ciudadanos y padres, cada quien en su casa, tenemos que hacer lo propio”, expresó.

Reiteró que no busca castigo para los captores de su hijo, ya que lo que le interesa es que el caso no se repita.

"No es pelearnos con el gobierno… es juntos, juntos y de la mano ayudar y, en lo que como cada quien nos corresponda, hacer lo nuestro", dijo la mamá de Norberto Ronquillo tras el velorio de este joven universitario#Video 🎥 @shelmanz 👉 https://t.co/ntIivVBBED pic.twitter.com/eo60P9hBCy — Expansión Política (@ExpPolitica) June 11, 2019

Al respecto de la reunión que sostuvo con la procuradora Ernestina Godoy y con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que no fue a pelear sino que fue a pedir que este tipo de casos se detengan pues el dolor que le ha ocasionado el asesinato de su hijo no se lo desea a nadie, ni a los familiares de los secuestradores de Norberto.

“No oren por mí, ni oren por Norberto, oren por todas las personas que tienen lastimados sus corazones, por quienes trabajan como no debe ser y que tienen el corazón corrompido. No queremos que haya otros Norbertos y créame que lo que quiero es que esto se detenga aquí porque este dolor no se lo deseo a nadie más”, exclamó.

Reiteró que deseaba lo mejor y envió bendiciones para quienes asesinaron a su hijo.

La madre de Norberto dijo desconocer cómo continuará la investigación e indicó que cuando se entrevistó con las autoridades les pidió que se resuelvan todos los casos de personas desaparecidas.

Reveló que las autoridades le han brindado apoyo especial con respecto a protección de víctimas y agradeció las muestras de cariño de personas que se han interesado en el caso.

Acerca de las declaraciones de la procuradora Ernestina Godoy acerca de que el secuestro de Norberto Ronquillo había sido “atípico“, simplemente dijo que “no sé si haya sido atípico o no, lo que sé es que él ya no está aquí”.

Indicó que permanecerá este martes en la Ciudad de México y que regresará a Chihuahua, confirmando que no se reuniría con el gobernador de dicha entidad en la capital del país.

Cuando finalmente se le preguntó si se iba indignada de la ciudad, respondió: “Yo me voy con mi hijo“.