La Gran Manzana de luto: Confirman un muerto en accidente de helicóptero en New York

Ciudad de México.- Se ha confirmado el deceso de una persona involucrada en el impacto de un helicóptero el día de ayer 10 de junio en un edificio del centro de Manhattan en New York EE.UU. En conferencia de prensa, el alcalde Bill de Balsio, junto con el departamento de bomberos de New York confirmaron la muerte de un ciudadano durante el accidente, además, afirmaron que no se tienen indicios de que tal percance fuera un ataque terrorista.

Today's helicopter crash could have been a much worse incident. Thank you to @NYCEmergencyMgt, @FDNY, and the NYPD for your quick response. We want all New Yorkers to know that there is no ongoing threat to our city at this time and this was not an act of terror. pic.twitter.com/D0Go5gCDTg

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) June 10, 2019