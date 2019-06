Está fuera

Bronco se presentó con gran éxito la semana pasada en el Auditorio Nacional y sus seguidores iban con el morbo de ver si se aparecía en el escenario Ramiro Delgado, luego de los dimes y diretes por lana que sostuvo con su compadre Lupe Esparza, pero no Ramiro no llegó, aunque no dejó de sorprendernos que en su lugar apareciera su hijo Ramiro Delgado Jr., quien es un hecho que se integra a El Gigante de América.

Con esto el tecladista y acordeonista de Bronco está totalmente fuera de la agrupación y es casi un hecho que se una con Javier Villarreal, hermano de Choche y ex integrante de Bronco, con su grupo Sin Rienda, que honestamente no sería ninguna competencia para Lupe Esparza y sus hijos. Por cierto, El Negro me comentó que Bronco seguirá de pie y no teme que haya líos legales por el nombre con Ramiro, ya que éste le pertenece solamente a él, pues él puso la lana para rescatarlo y arrebatárselo a su ex mánager Óscar Flores.

El que anda que no cabe de gusto es mi compita Mario Quintero, pues luego de 11 años de estar vetados en Tijuana, Los Tucanes podrán volver a tocar en la tierra que los vio nacer artísticamente y, aunque no lo crean, el veto se lo quitaron los propios tijuanenses en las urnas, pues votaron por el candidato de Morena a la presidencia municipal, Arturo González y éste prometió que sí ganaba las elecciones iba a invitar a los intérpretes de La Chona a tocar en Tijuana.

Como diría mi abuelita “este arroz ya se coció” y sólo es cuestión de que le pongan fecha al asunto pa´que Los Tucanes lleguen al ritmo del Tucanazo a sus Tijuana querida ¡ajúa!

Ya para despedirme déjenme les cuento que me encontré con Jorge Sánchez, el líder de Los Sonorrítmicos y está muy contento porque celebrarán 45 años de trayectoria el 28 de julio en el Teatro Metropolitan, acompañados de La Rondalla de Saltillo.

Este grupo fue uno de los pioneros de la onda grupera junto con Rigo Tovar y su Costa Azul, Chico Ché, Los Bukis y grupos románticos como Los Terrícolas, Los Baby´s y Grupo Yndio, por mencionar algunos y, para refrescar la memoria de sus fieles seguidores y las nuevas generaciones, en este 2019 lanzarán un disco de duetos en el que se hacen acompañar de la famosa Dulce Rosario, vocalista de Los Sepultureros, con el tema Baila mi cumbia, además de Los BKS, Liberación, Bryndis por Siempre y Los Bybys, entre otros.