Crece la “Zona muerta” del golfo de México.

Ciudad de México.- Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. advierten que el crecimiento de la Zona muerta del golfo de México será la más grande en los últimos 5 años. El pronostico récord de este verano es de más de 20,000 kilómetros cuadrados.

NOAA scientists have released their prediction for this summer's Gulf of Mexico 'dead zone', and models suggest it could be around 7,800 mi., which is roughly the size of Massachusetts. This spring's excessive rainfall is cited as a major factor.

