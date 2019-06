Borra fotos con líder de la iglesia

Like

La polémica continúa, el líder de La iglesia de la luz del mundo, Naasón Joaquín García, homenajeado en Bellas Artes e investigado por delitos sexuales en contra de menores y mujeres en California, está siendo minuciosamente investigado, y cualquier nexo con él, es digno de analizarse. El secretario de cultura Sergio Mayer tenía fotos con este individuo y al parecer ya las eliminó todas por la siguiente razón.

“Ya bajé las fotos de mis redes por congruencia, lo bajé porque está en una investigación y no porque ahora dicen que me tacharon. Digan lo que digan, expresen lo que quieran, aunque lamentablemente muchas de esas expresiones son estúpidas, pero ni modo, yo prefiero la libertad de expresión a coartarla”, declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

Al exGaribaldi no le importan los comentarios que han hecho de él sobre este tema: “Que sigan haciendo comentarios, yo no tengo ningún problema, ya dije lo que pienso, ya mandé un comunicado, que sigan haciendo comentarios, lo bonito de este país es que existe libertad de expresión y que todo mundo puede opinar. A veces son estúpidos los comentarios, pero tienen derechos hacerlos”, dijo.

El también actor dejó en claro que no se molesta por los memes que han hecho sobre él y sus escándalos mediáticos: “Fui muy claro, pero a muchos medios la verdad no les acomoda y quieren seguirle rascando. Yo ya aclaré que l o conocí ese día, no conocía el movimiento, ni a él”, finalizó.