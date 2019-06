Top 5: Mejores momento de la E3

Like

CAÍSTE EN LA WEB

YOAB

Este fin de semana arrancó la cita religiosa anual para todos los gamers, la máxima convención de videojuegos de todo el mundo, la Electronic Entertainment Expo mejor conocida como la E3, celebrada en Centro de convenciones de Los Ángeles. A lo largo de su historia la E3 ha tenido momentos buenos y malos, pero existen otros que simplemente han pasado a la historia por lo épico de su naturaleza, momento que han marcado generaciones de videojugadores he incluso han transformado la cultura pop para siempre, aquí veremos los cinco más importantes.

Número 5: En la comunidad gamer existe una jerga muy especial formada de frases y términos muy especiales, este es el origen de una. Probablemente el momento más famoso de la historia del E3: 2007, Nintendo presentaba su innovador juego Wii Fit, y quién mejor para probarlo que el propio Reggie Fils-Aime (presidente de Nintendo América). Reggie saltaba al escenario, se subía sobre la Wii Balance Board y exclamaba alegremente MY BODY IS READY! (¡mi cuerpo está listo!). Y así, señores, se hizo historia, su frase trascendió las fronteras y se logró colocar en los anales de la historia.

Número 4: Los videojuegos han pasado de una forma de entretenimiento a ser prácticamente una nueva forma de arte que involucra sentimientos y aunque a veces se nos olvida que están hechos por personas, ver a Davide Soliani (director de varios juegos entre ellos Mario + Rabbids: Kingdom Battle)que se encontraba emocionado hasta las lágrimas, mientras Shigeru Miyamoto (creador de Mario) presentaba su juego durante la conferencia de Ubisoft en el E3 2017, fue un buen recordatorio y nos muestra lo importante que estos son para los involucrados.

Número 3: Corría el año de 2016, el lanzamiento de un juego de Zelda siempre es un acontecimiento de grandísima importancia para la industria gamer, más en el caso de Breath of the Wild por tratarse de un “juego puente” (lanzándose de forma simultánea para Wii U y Nintendo Switch). Y tras varios anuncios (incluido algún retraso), por fin pudimos ver cómo lucía en todo su esplendor. Y no sólo eso: también conocimos su título, pues hasta ese momento siempre lo habíamos identificado como “el nuevo Zelda” o “Zelda para Wii U”. Nadie en ese momento podría saber que se convertiría en uno de los mejores juegos de la historia.

Número 2: No podemos dejar fuera la conferencia de Sony en el E3 2016. Comenzó con Bear McCreary, compositor de melodías para series como Battlestar Galactica o The Walking Dead y fue el encargado de dirigir a una orquesta en directo que nos deleitó con la nueva y poderosa melodía principal de God of War, marcando así el regreso de una de las sagas más importantes de PlayStation. Acto seguido pudimos ver un demo de la flamante obra maestra que resultó ser ese videojuego y con ello el poder del Playstation 4. Esta conferencia también nos dejó el anuncio de Resident Evil VII, Spider-Man de Insomniac Games y Death Stranding (realizado por Hideo Kojima), puras joyas, podríamos decir que la mejor en la historia de Sony.

Número 1: En el momento que se anunciaron el PS4 y Xbox One hubo mucha polémica por la ausencia de retrocompatibilidad con juegos de anteriores generaciones. Pero, durante el E3 2015, Phil Spencer (Vicepresidente ejecutivo de gaming en Microsoft) anunció que la consola de Microsoft sería retrocompatible con Xbox 360 a través de un sistema que al día de hoy sólo se puede describir como brujería (tanto por lo imposible que parecía a nivel técnico como por los resultados, que en muchos casos se acercan a la calidad de un remaster). Ese asunto no terminó ahí, durante la E3 2017 también se de dijo que la consola sería retrocompatible con los juegos del primer Xbox, convirtiendo a Xbox One en la consola definitiva para cualquier amante de los videojuegos de Microsoft.