Se estrella helicóptero contra edificio en Nueva York

Nueva York, Estados Unido.- La Policía de Nueva York confirmó el choque de un helicóptero contra un edificio en el número 787 de la Séptima Avenida en Manhattan. Las primeras informaciones indican que se habría tratado de un accidente causado por una falla durante las maniobras de aterrizaje de la aeronave. Hasta el momento, se registró una víctima fatal.

Minutos después de que se conociera la noticia, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York solicitó a través de su cuenta de Twitter evitar circular por el área de las calles 51 y la Séptima Avenida mientras se desarrollan las tareas de investigación.

Por su parte, el canal de televisión NY1 informó la presencia de humo y fuego en la parte superior del edificio, que fue rápidamente evacuado luego del choque.

Según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la investigación preliminar indica que el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia en la terraza del edificio, pero se estrelló y generó un incendio. “El fuego ya fue controlado”, aseguró.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 10, 2019