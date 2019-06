Salen a la luz fotografías de Lady Gaga con Bradley Cooper

Ciudad de México. Tras la separación de Bradley Cooper e Irina Shayk, captan a Lady Gaga saliendo de la casa del actor, causando un gran alboroto en redes sociales.

Ni Bradley, ni Irina, han dado alguna declaración respecto a su separación, sin embargo desde la polémica que causo la presentación de ambos cantantes en la entrega de los premios Oscar, su relación se puso tensa y varios medios apuntan que posiblemente sea el motivo de su ruptura.

La ex pareja de famosos se encuentra resolviendo la custodia de su hija Lea Seine, y gracias a unas fotografías de Irina Shayk con una gran maleta abandonando la casa, se sabe que ya no viven juntos.

Actualmente salieron a la luz unas fotografías, en donde se aprecia a Lady Gaga salir de la casa del cantante, sin embargo estas fotos no son recientes, causando una confusión con diferentes medios, desatando las redes sociales.

Lady Gaga and Bradley Cooper walking the premises after kicking Irana out of the house to make sure she wasn't lurking around 🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/r9dyMVQ9Hv

— Mike Hill (@Wolfy850) June 8, 2019