Ciudad de México.– Fundada en 1960, la Asociación de Futbol de Catar es joven, tomando en cuenta la gran mayoría de los países del orbe que han cumplido o están cerca de cumplir el centenario de vida. Aunado a esto, su afiliación a la FIFA se dio 12 años después, por lo que el combinado de aquel país tardó en disputar partidos oficiales.

Su primer encuentro en la historia se dio el 2 de diciembre de 1970 ante Brasil, combinado que para entonces ya era Tricampeón del mundo.

Su primera participación en Eliminatoria mundialista por la Confederación Asiática de Futbol (AFC), fue rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78 y su primer torneo internacional oficial se dio en la Copa Asiática de Kuwait 1980, certamen en el que fue eliminado en la primera Ronda, pero en el que también consiguió su primera victoria internacional, 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.

Con el paso de los años, el futbol en Catar ha cobrado más relevancia y, tras conseguir su primer título en el campeonato regional de la Copa del Golfo Pérsico en 1992, el combinado Marrón ha ido escalando posiciones en Asia hasta consagrarse Campeón en la pasada Copa Asiática Emiratos Árabes Unidos 2019 al superar a Japón, también invitado a la próxima Copa América 2019, con un 1-3 en la Final.

Sede de la próxima Copa del Mundo en 2022, y con la etiqueta de monarca de su región, Catar se presentará en su primera Copa América como invitado de honor, certamen que le servirá para medir su capacidad con algunas de las mejores selecciones del orbe.

Para este certamen, su técnico, el español Félix Sánchez, quien ya dirigió al seleccionado Sub 19 y Sub 23 de aquella nación, llamó al grueso de jugadores que conquistó la Copa Asiática, todos futbolistas de su Liga local, y tendrán una complicada primera experiencia, pues quedaron encuadrados en el Grupo B con Argentina, Colombia y Paraguay, en el papel, los cataríes no son favoritos, pero el roce internacional que obtendrán será valioso para ellos.