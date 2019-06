Heidi Balvanera: “Después de 15 años juntos, Jaime Camil sigue teniendo todas las atenciones”.

Jaime Camil cumple 8 años de casado este noviembre con Heidi Balvanera, además de los 7 años que duraron de novios.

Heidi, te casaste en 2011 pero Camil y tu son novios desde el 2004, ¿lo sigues amando?

“Con todo mi corazón”.

¿Y cómo celebrarán su aniversario de casados y los 8 años de tu hijita Elena?

“El año pasado se lo celebramos sobre las olas en Punta Mita y es tan encantadora que decía que su bikini se lo había prestado su tía Eva Longoria”.

¿Qué tal se porta tu hija Elena?

“Está perdidamente enamorada de su papá y tiene sus indicios de súper estrella, es una diva por dentro, no sé si será actriz pero le gustan los escenarios, lo trae en la sangre”.

¿Tú y Jaime Camil se enamoraron a primera vista?

“Lo nuestro no fue amor a primera vista para nada, lo veía en un gimnasio y de vista no me caía bien, tenía la imagen equivocada que aún tiene sobre él mucha gente, de que es sangrón, es más, cuando me lo presentaron me invitó a salir y yo no quería, pero al mes yo le terminé hablando porque dije: ‘¿y ahora por qué no me habla?’, salimos y ese día me enamoré de él, porque desde ese día hasta hoy es muy cariñoso y muy atento conmigo, hasta la fecha me sigue abriendo la puerta y tiene atenciones conmigo, me cuida, caminamos en la banqueta y me pone del otro lado de la calle, detalles que una dama le enseña a su hijo para convertirlo en un caballero y eso me encanta”.

¿Jaimito, tu hijo chiquito, cumplirá 5 años el 11 de julio, Jaime es buen papá, te ayuda?

“¡Es el mejor papá! Él carga a los niños y le entra a todo, no los amamantó porque no pudo pero fuera de eso es un excelente papá y a su Elena no la tiene consentida, va más allá del consentimiento de ‘ven, ¿qué te compro? ¿A dónde te llevo?’, están los dos enamorados”.

¿Cuál es el secreto para una bonita relación marital??

“Cuidar tu relación de pareja sin importar bajo qué circunstancias estés y Jaime es muy cariñoso y de lo que se queja a veces es que soy un poco más fría, le gusta mucho que lo apapachen y mi hija salió igual a su papi, le pude haber puesto Jaima a mi Elena y me hubiera ahorrado el segundo nombre de mi hijo”, dijo riéndose Heidi.

¿Duermen en la misma cama Camil y tú? Porque Coque Muñiz dice que lo mejor para una pareja es dormir separados.

“Nosotros dormimos juntos pero en Los Ángeles tenemos espacios separados, el mismo baño pero cada quien tiene su lavabo”, concluyó la preciosa Heidi Balvanera.