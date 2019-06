Explota contra la prensa

Michelle Vieth explotó en contra de los reporteros, pues cuando le cuestionamos sobre la infidelidad que su marido, quien supuestamente la engañó con 15 mujeres. La hoy conductora considera que lo medios de comunicación no deben cuestionar estos temas en eventos donde son convocados para dar a conocer proyectos altruistas.

“Yo no soy reportera, pero cuando me piden que haga entrevistas, hago mi trabajo con profesionalismo, ya se los pedí tres veces, no quiero ser grosera, les pido por favor respeto. Creo que están en un evento familiar y su deber es cubrir el evento, no estarme haciendo preguntas, ni de rodillas, ni incomodas, entonces por favor respeten el evento, apoyen a la familia. Y yo no hago esto, se trata de ser seres humanos, de tener calidad y no dirigirse por el chisme como noticia”, platicó.

Su enojo crecía cada vez que se le cuestionaba sobre si pensaba demandar a la revista por publicar este tipo de noticias, donde exponen su matrimonio con el torero Christian Aparicio Jr.: “Así, ya te pedí 3 veces que por favor respetes a la familia y no lo estás haciendo, esto es la fundación Pilares de la familia y a esto venimos… Eres una mujer encantadora y siempre defiendes a la familia y yo te estoy diciendo que por favor respetes a la fundación… Vengo apoyar a la fundación y por eso estamos hoy aquí porque la familia es el pilar de la sociedad y de verdad las invito a apoyarlas y no a destruirlas con sus preguntas”, concluyó la actriz.