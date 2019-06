Desastre en carnaval

Like

Tremenda desorganización fue la que se vivió este fin de semana en el evento del Carnaval de Carolina en su versión número 22. Y es que al organizador Alex Ruiz, se le fue de las manos el gran evento latino, pues por no convocar a una conferencia de prensa, los reporteros estuvieron agarrando a los artistas fuera del escenario, tanto así, que cuando se realizó “el chacaleo” a Angelique Boyer (quien fue premiada en el evento) y a Reymix en pleno estacionamiento, un fan aventó una lata de cerveza que le pegó directamente en la frente al cantante de Oye mujer, mandándolo directamente al hospital.

Aparte de la pésima organización de Alex Ruiz, la lluvia vino a darle al traste al evento, pues por órdenes del condado se tuvo que suspender.

Lo peor del caso es que por la desorganización de Ruiz, algunos invitados no llegaron al evento por incumplimiento de vuelos o de plano porque el Alex no se fijó que ciertos artistas no se pueden ver las caras, pues invitó a Maribel Guardia sabiendo que iba acudir José Manuel Figueroa, así que el hijo de Joan Sebastian le canceló los boletos de avión.