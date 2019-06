AMLO tenía listo el contraataque a Trump

Tres días después de haberse consumado el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya tenía listo su arsenal para responderle a Donald Trump, porque pese a ser pacifista y rechazar la “ley del talión”, como jefe de Estado no puede permitir que se afecte contra el país, contra su pueblo.

“Celebramos el importante acuerdo de ayer, porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iba a imponer a las exportaciones mexicanas”, retomó López Obrador ayer lo dicho el sábado en Tijuana.

López Obrador reconoció que estos días fueron muy complejos, pero no tantos como para que le quitaran el sueño. “Ya pasó la semana difícil, lo cierto es que sí se vivieron diez días complicados por el tema de los aranceles, la decisión de imponer esos impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos”, dijo.

Sin embargo, aunque esta batalla se libró, aún no podría decirse que la guerra de no imposición de aranceles por parte de Trump haya terminado. México se comprometió a frenar la ola de migración de centroamericanos por nuestro territorio hasta los Estados Unidos, que tan sólo en lo que va del año han alcanzado casi 600 mil personas.

Para ello, la Guardia Nacional inició desde ayer un patrullaje especial en los municipios de la frontera de México con Guatemala, a fin de sellarla.

El canciller Marcelo Ebrard, quien encabezó a la delegación mexicana que negoció en EU, comentó que desde el primer día, el tono fue de ultimátum: “Nos recibieron con el reporte del mes de mayo a 140 mil personas (migrantes), con esa tendencia a fines de este año estarían llegando un millón 600 mil personas”, dijo.

Ebrard comentó que, por supuesto, los Estados Unidos quisieran cero migración, lo cual es imposible, pero sí cree que desde la primera semana empiecen a verse reportes a la baja en el número de indocumentados que cruzan a Estados Unidos.

Los avances del cumplimiento de México a las expectativas norteamericanas serán revisados por aquellos en 45 días. Ellos determinarán si están satisfechos o no. Sin embargo, en este punto López Obrador destacó que logró que, cualquier decisión que tomara Estado Unidos en caso de no estar conforme con los resultados, no pueda aplicarse antes de los 90 días a partir de la firma, el viernes 7 de junio.

“No hay tarifas hoy, no hay una amenaza de tarifas en 90 días”, resumió Ebrard.

Ayer, Trump publicó en su cuenta de Twitter que si las medidas adoptadas no funcionan, tendría que buscarse un acuerdo que forzosamente sea ratificado por el Senado de la República.

Se refería a su proyecto original de Trump, que nuestro territorio se convierta en Tercer País Seguro. Es decir, que los migrantes que entren vía a México a Estados Unidos, no puedan solicitar asilo en aquel país, porque primero tienen que hacerlo en México.